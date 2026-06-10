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جھنگ: اسپتال میں دم توڑنے والی لڑکی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری، زیادتی کے شواہد نہیں ملے

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قومی خبریں
10 جون ، 2026
فائل فوٹو
فائل فوٹو 

جھنگ میں 18 سالہ لڑکی کی بے ہوشی کی حالت میں نجی اسپتال چھوڑنے اور موت کی تحقیقات میں پیشرفت ہوئی ہے، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد یا جنسی زیادتی کےشواہد نہیں ملے

جھنگ کے نجی اسپتال میں ملزمان لڑکی کو بے ہوشی کی حالت چھوڑ کر فرار ہوگئے تھے جس کے بعد دوران علاج لڑکی دم توڑ گئی تھی۔

اسپتال انتظامیہ کے مطابق لڑکی کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آگئی جس میں تشدد یا جنسی زیادتی کے شواہد نہیں ملے۔

اسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ موت کی حتمی وجہ جاننےکیلئے نمونے فارنزک لیب لاہور بھجوا دیے گئے ہیں۔

پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 18 سال کی لڑکی شوگر کی مریضہ اور 5 سال سے انسولین پر تھی، لڑکی کو جب ڈی ایچ کیو اسپتال لایا گیا تو بےہوش تھی۔ 

پولیس کے مطابق لڑکی کو بےہوشی کی حالت میں نجی اسپتال چھوڑ کر جانے والے 4 ملزمان حراست میں ہیں۔ 

لڑکی کے والد کا الزام تھا کہ بیٹی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔

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