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پی ایس بی کا 15 سال سے اکاونٹس آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف

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01 جولائی ، 2026
فوٹو: فائل
فوٹو: فائل

پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) میں 15 سال سے اکاؤنٹس کا آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔

آڈیٹر جنرل پاکستان (اے جی پی) نے اپنی سالانہ آڈٹ رپورٹ میں پی ایس بی کے مالی معاملات میں متعدد سنگین بےضابطگیوں کی نشاندہی کردی۔

رپورٹ کے مطابق پی ایس بی نے مالی سال 10-2009 سے 25-2024 تک مالیاتی گوشوارے تیار نہیں کیے، پی ایس بی نے ٹریژری سنگل اکاؤنٹ قوانین پر عملدرآمد بھی نہیں کیا۔

رپورٹ کے مطابق پبلک فنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019ء کی شق کے تحت تمام سرکاری رقوم کو ٹریژری سنگل اکاؤنٹ میں رکھنا لازم ہے، تاہم پی ایس بی نے ایک الگ بینک اکاؤنٹ برقرار رکھا ہے۔

آڈٹ رپورٹ کے مطابق 30 جون 2025 ءتک پی ایس بی کے بینک اکاؤنٹ میں 3 کروڑ 20 لاکھ 90 ہزار 591 روپے موجود تھے۔

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