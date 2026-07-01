پی ایس بی کا 15 سال سے اکاونٹس آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف

پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) میں 15 سال سے اکاؤنٹس کا آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔
آڈیٹر جنرل پاکستان (اے جی پی) نے اپنی سالانہ آڈٹ رپورٹ میں پی ایس بی کے مالی معاملات میں متعدد سنگین بےضابطگیوں کی نشاندہی کردی۔
رپورٹ کے مطابق پی ایس بی نے مالی سال 10-2009 سے 25-2024 تک مالیاتی گوشوارے تیار نہیں کیے، پی ایس بی نے ٹریژری سنگل اکاؤنٹ قوانین پر عملدرآمد بھی نہیں کیا۔
رپورٹ کے مطابق پبلک فنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019ء کی شق کے تحت تمام سرکاری رقوم کو ٹریژری سنگل اکاؤنٹ میں رکھنا لازم ہے، تاہم پی ایس بی نے ایک الگ بینک اکاؤنٹ برقرار رکھا ہے۔
آڈٹ رپورٹ کے مطابق 30 جون 2025 ءتک پی ایس بی کے بینک اکاؤنٹ میں 3 کروڑ 20 لاکھ 90 ہزار 591 روپے موجود تھے۔
فٹ بال ورلڈ کپ میں مراکش اور میزبان کینیڈا کے درمیان کھیلے گئے پہلے پری کوارٹر فائنل میں کھلاڑیوں کی جانب سے خاصا فاؤل پلے دیکھنے میں آیا جس کے نتیجے میں ریفری نے پہلے ہاف میں کھلاڑیوں کو چھ یلو کارڈ دکھائے جبکہ میچ میں مجموعی طور پر آٹھ یلو کارڈ کھلاڑیوں کو ملے۔