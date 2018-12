ایشا امبانی کی تقریب میں شاہ رخ اور ہیلری کلنٹن کا رقص

View this post on Instagram

Sharukh khan and Gauri khan burn the dance floor with their moves on dilli wali girlfriend at Ishaambani wedding #delhi #mumbai #fashion #bollywoodfashion #ishaambani #ishaambaniwedding #style #ootd #starstylestory #bollywoodindia #ambaniwedding #bollywoodfashion #bollywood #style #indiancouture #shahrukhkhan #kingkhan #dance #bollywoodcouple #indianfashion #indianstyle #bridallooks #Jaipur #gaurikhan #udaivilas