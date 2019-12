ایمن خان سوشل میڈیا پر چھا گئیں

View this post on Instagram

Mama ne mjhe buhat kuch sikhaya but the most important lesson that I learnt during our #champitime was sharing. Bachpan main @minalkhan.official aur mein ek doosray ke cheezon pe khoob larra kartay thay kyun k mjhe sharing bilkul nahi pasand thi. Tou mama uss #champisession main mjhe sikhtai theen k baantnay se aur barhta hai, kam nahi hota. Love you mama @uzmamubeen_02 Agar aap k paas koi #champitime story hai tu do share them with me in the comments below @DaburAmlapk #ChahatkiChampi #DaburAmla