مایا علی نے کورونا وائرس سے بچاؤ کیلئے گھر کی صفائی شروع کردی 

مایا علی نے کورونا وائرس سے بچاؤ کیلئے گھر کی صفائی شروع کردی





لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف اداکارہ مایا علی نے کورونا وائرس سےبچاؤ کے پیش نظر اپنے گھر کی صفائی شروع کردی۔ گزشتہ روز پاکستان شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی معروف اداکارہ مایا علی نے تصویر اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں مایا علی کورونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر اپنے گھر کی صفائی کرتی نظر آرہی ہیں۔مایا علی کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو میں وہ اپنے گھر کے دروازے، سوئچ بورڈ اور کھڑکیاں وغیرہ صاف کر تی نظر آرہی ہیں۔اداکارہ نے اپنی اِس پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ ’آئیے ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، دروازے کے نوزلز، سوئچ بورڈز اور ایسی چیزوں کو صاف کرتے ہیں جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پر سب سے زیادہ ہاتھ لگاتے ہیں۔‘اُنہوں نے لکھا کہ ’کورونا وائرس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔‘مایا علی نے اپنی اِس پوسٹ کے کیپشن میں تین ہیش ٹیگ بھی استعما ل کیے Wash Your Hands ، Takecare Of Yourself اور UseHandSenitizer۔اِس سے قبل مایا علی نے انسٹاگرام پر اپنی ایک پوسٹ میں حکومت پاکستان سے درخواست کی تھی کہ حکومت ان حالات میں یومیہ اجرت لینے والوں کے بارے میں سوچے۔