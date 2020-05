نمرہ خان کی مشکل گھڑی سے نجات کیلئے دعاؤں کی اپیل

View this post on Instagram

Ye akhri ishra hai bakshish ka jitna ho sakai dua kijiye k Allah hamai maaf kijiye or izmayish se bahar nikaliai or jisai bhi janai anjanai main galti hui ya dil kisi ka dukhaya ho to maafi mang lijiye Allah sunai Wala hai ....Allah hum pai rehem kijiye Ameen Thank you @aleenakhan.official for send me this beautiful ramzan gift love u