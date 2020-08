سونیا حسین کی شاعری اور تصویر انسٹا پر چھاگئی

View this post on Instagram

‎بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتِش داں میں کیا کیا کُچھ ‎مُوسم اِتنا سرد نہیں تھا، جِتنی آگ جلا لی ہے ~ @yasmeenjiwa @nabila_salon @bryan.makeupartist1 #awaishairstylist @haseebsiddiquiphoto #sonyahussyn #yasmeenjiwa #nabila