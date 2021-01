ڈس انفولیب، یورپین قانون ساز پاکستان کیخلاف بھارت کے منفی کردار سے آگاہ

برسلز( حافظ انیب راشد ) پاکستان کو بدنام کرنے والا انڈیا اب خود کٹہرے میں کھڑاآگیا ہے۔ اس حوالے سے یورپین قانون سازوں کو پہلی مرتبہ حقیقی طور پر یہ پتہ چلنا شروع ہوگیا ہے کہ تصویر کے سامنے کا چمکتا دمکتا انڈیا’’جھوٹ گھڑنے‘‘کی بھی ہر حد پار کر سکتا ہے۔ یورپین قانون سازوں کو انڈیا کے منفی کردار کی یہ آگاہی اس وقت ہوئی جب یورپین پارلیمنٹ کی جانب سے’’یورپین یونین میں تمام جمہوری ملکوں میں ڈس انفارمیشن سمیت مداخلت سے متعلق خصوصی کمیٹی (INGE ) نے جھوٹی معلومات پھیلانے کے الزام پر مختلف ممالک کے کردار کا جائزہ لینے کیلئے دو روزہ سماعت کی ۔ یاد رہے کہ یورپین پارلیمنٹ نے ، یورپین یونین میں اس کے جمہوری عمل اور اس کے اداروں کو جعلی معلومات کی بنیاد پر متاثر کرنے والے کرداروں کی نشاندہی اور انہیں بے نقاب کرنے کیلئے یہ خصوصی کمیٹی 23 ستمبر 2020 کو قائم کی تھی۔ اس خصوصی کمیٹی کا مینڈیٹ ایک سال ہے جس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام گروپوں سے تعلق رکھنے والے 33 ارکان شامل ہیں ۔ 25 اور 26 جنوری کو آن لائن اور آف لائن منعقد ہونے والی اس سماعت کا عنوان ’’ جغرافیائی سیاسی لحاظ سے تیسرے ملک کی مداخلت کے ممکنہ خطرات‘‘( Possible threats of interference from third countries in a geological context) تجویز کیا گیا تھا جس کے تحت اس سماعت میں انڈیا، چائنہ اور

ایران کے کردار کا جائزہ لیا گیا ۔ سماعت میں یورپین قانون سازوں کو خصوصی طور پر بلائے گئے ماہرین نے اپنی تحقیق کی روشنی میں آگاہی فراہم کی ۔ اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین ایس اینڈ ڈی گروپ کے فرانس سے تعلق رکھنے والے رافیل گلوکسمین ایم ای پی نے کی۔ اس سماعت میں ڈس انفولیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الیگزینڈر ایل فلپ اور مینجنگ ڈائریکٹر گیری ماچاڈو نے انڈین کرانیکل کے حوالے سے اپنی تحقیق ممبران پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی ۔ انہوں نے انتہائی کم وقت کے باوجود مختلف سلائیڈز کے ذریعے ثابت کیا کہ کس طرح جعلی ویب سائٹس اور جعلی سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے انڈیا اپنے مفادات کے حصول کیلئے ایک طویل عرصے سے یورپین دارالحکومت اور دیگر بین الا قوامی اداروں کو متاثر کرنے، ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کیلئے انڈین عوام کو غلط تاثر دینے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے اخبارات ہیں جن کے پیچھے حقیقی طور پر کوئی صحافی موجود نہیں، انہوں نے واضح کیا کہ اس میں ریاست کی براہ راست مداخلت ثابت نہیں کی جاسکتی لیکن غیر حقیقی کرداروں کے ساتھ اتنے وسیع کام کا جاری رکھنا سوالیہ نشان ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ممبران پارلیمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو یورپین پارلیمنٹ کے اخبار کے طور پر پیش کرنے والے ای پی ٹو ڈے کی مثال دی جو ای یو ڈس انفولیب کی تحقیق سامنے آنے کے بعد 2019 میں بند کردیا گیا لیکن 2020 میں ای یو کرانیکل کے نام سے دوبارہ سامنے آگیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کس طرح اس تحقیق کے بعد ڈس انفولیب کے محققین اور ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دی گئیں ۔ انہوں نے کہا کہ درجنوں فیک اکائونٹس سے ان کے خلاف 4500 ٹوئٹس کی گئیں۔ اسی طرح انہوں نے سری واتسو گروپ کی جانب سے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کو متاثر کرنے کیلئے سیمینار منعقد کرنے ، وہاں پڑھنے کیلئے آئے ہوئے بین الاقوامی طالبعلموں کو رقوم فراہم کرنے اور مختلف مظاہروں کا ذکر بھی کیا۔ گیری ماچاڈو نے ممبران پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ یورپین شناخت کے حامل انٹرنیٹ کے ڈو مین نام حاصل کرنے ، صحافی نہ ہونے کے باوجود صحافی ہونے اور اسی انداز میں لابی کرنے کے علاوہ ممبران پارلیمنٹ کے ذاتی دورے کو یورپین یونین کا آفیشل دورہ ظاہر کرنے کے تاثر کو دور کرنے کیلئے اپنا کردار ادا کریں ۔ سماعت کے دوران مختلف گروہوں کے ممبران پارلیمنٹ نے ای یو ڈس انفولیب کے ذمہ داران کو دی جانے والی دھمکیوں کی مذمت کی اور ان سے اس رپورٹ کے حوالے سے مختلف سوالات کئے۔ INGE کمیٹی کی اس سماعت کے دوران چیئرمین نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ یہ سماعت اقوام کے خلاف نہیں بلکہ مختلف حکومتوں کی جانب سے غلط معلومات کی بنیاد پر اداروں کو متاثر یا ان کی سوچ میں تبدیلی لانے کے عمل کی واضح نشاندہی کیلئے کی جارہی ہے۔