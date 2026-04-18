NBA playoffs 2026: Schedule, dates, and everything you need to know

NBA playoffs kick off April 18 after play-in tournament sets East, West brackets

NBA playoffs 2026: Schedule, dates, and everything you need to know
NBA playoffs 2026: Schedule, dates, and everything you need to know

The race for the 2026 Larry O’Brien Trophy is on, with the full 16-team bracket for the National Basketball Association (NBA) playoffs set after final play-in games.

The Oklahoma City Thunder enter as defending champions and the top seed in the Western Conference, while the Detroit Pistons lead the East as the No. 1 seed, Olympics reported.

The playoffs begin with the opening games of the first round on Saturday, 18 April, and conclude with the best-of-seven NBA Finals, which are scheduled to tip off on 3 June.

Here is the full schedule of 2026 NBA playoffs:

2026 NBA playoffs schedule:

Saturday, April 18

• Cavaliers vs. No. 5 Raptors

• Nuggets vs. No. 6 Timberwolves

• Knicks vs. No. 6 Hawks

• Lakers vs. No. 5 Rockets

Sunday, April 19

• Celtics vs. No. 7 76ers

• Thunder vs. No. 8 Suns

• Pistons vs. No. 8 Magic

• Spurs vs. No. 7 Trail Blazers

Monday, April 20

• Cavaliers vs. Raptors

• Knicks vs. Hawks

• Nuggets vs. Timberwolves

Tuesday, April 21

• Celtics vs. 76ers

• Spurs vs. Trail Blazers

• Lakers vs. Rockets

Wednesday, April 22

• Pistons vs. Magic

• Thunder vs. Suns

• Thursday, April 23

• Hawks vs. Knicks

• Raptors vs. Cavaliers

• Timberwolves vs. Nuggets

Friday, April 24

• 76ers vs. Celtics

• Rockets vs. Lakers

• Trail Blazers vs. Spurs

Saturday, April 25

• Magic vs. Pistons

• Hawks vs. Knicks

• Timberwolves vs. Nuggets

Sunday, April 26

• Raptors vs. Cavaliers

• Trail Blazers vs. Spurs

• 76ers vs. Celtics

• Rockets vs. Lakers

Monday, April 27

• Magic vs. Pistons

• Suns vs. Thunder

• Nuggets vs. Timberwolves

Tuesday, April 28

• Celtics vs. 76ers

• Knicks vs. Hawks

• Spurs vs. Trail Blazers

• Wednesday, April 29

• Pistons vs. Magic

• Cavaliers vs. Raptors

• Thunder vs. Suns

• Lakers vs. Rockets

Thursday, April 30

• 76ers vs. Celtics

• Hawks vs. Knicks

• Timberwolves vs. Nuggets

Friday, May 1

• Magic vs. Pistons

• Raptors vs. Cavaliers

• Suns vs. Thunder

• Rockets vs. Lakers

Saturday, May 2

• Celtics vs. 76ers

• Knicks vs. Hawks

• Spurs vs. Trail Blazers

• Nuggets vs. Timberwolves

Sunday, May 3

• Pistons vs. Magic

• Cavaliers vs. Raptors

• Thunder vs. Suns

• Lakers vs. Rockets


2026 NBA playoffs key dates:

• April 18-19: First round begins

• May 2-4: Second round begins

• May 10: 2026 NBA Draft Lottery

• May 19: Eastern Conference Finals begin

• May 20: Western Conference Finals begin

• June 3: NBA Finals Game 1

• June 19: NBA Finals Game 7 (if required)

