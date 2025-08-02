حکومت نے 2 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا آرڈر دے دیا

حکومتِ پاکستان کی جانب سے 2 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔
ترجمان وزارتِ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں استحکام اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
ترجمان کے مطابق چینی کی درآمد ٹینڈر کھلنے کے بعد حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی، چینی حکومت کی طرف سے درآمد کی جا رہی ہے۔
ترجمان نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے بتایا ہے کہ درآمد شدہ چینی کی پہلی شپمنٹ ستمبر کے اوائل میں پاکستان پہنچے گی۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ چینی کی درآمد کا مقصد مارکیٹ میں چینی کی دستیابی کو یقینی بنانا، قیمتوں میں توازن برقرار رکھنا ہے۔
ترجمان نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خریداری کے وقت کامیابی سے ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کیا گیا۔
نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ درآمد شدہ چینی کی آمد سے مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں توازن برقرار رہے گا۔