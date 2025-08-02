 
حکومت نے 2 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا آرڈر دے دیا

02 اگست ، 2025

حکومتِ پاکستان کی جانب سے 2 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔

ترجمان وزارتِ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں استحکام اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔

ترجمان کے مطابق چینی کی درآمد ٹینڈر کھلنے کے بعد حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی، چینی حکومت کی طرف سے درآمد کی جا رہی ہے۔

ملک میں چینی کا کوئی بحران نہیں، چینی برآمد و درآمد پر غلط تاثر پیدا کیا جاتا ہے: رانا تنویر

وفاقی وزیرِ غذائی تحفظ رانا تنویر کا کہنا ہے کہ ملک میں چینی کا کوئی بحران نہیں، چینی برآمد اور درآمد کے معاملے پر ایک غلط تاثر پیدا کیا جاتا ہے۔

ترجمان نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے بتایا ہے کہ درآمد شدہ چینی کی پہلی شپمنٹ ستمبر کے اوائل میں پاکستان پہنچے گی۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ چینی کی درآمد کا مقصد مارکیٹ میں چینی کی دستیابی کو یقینی بنانا، قیمتوں میں توازن برقرار رکھنا ہے۔

ترجمان نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خریداری کے وقت کامیابی سے ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کیا گیا۔

نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ درآمد شدہ چینی کی آمد سے مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں توازن برقرار رہے گا۔

