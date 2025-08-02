 
ایشیاء کپ 2025ء کے وینیوز کا اعلان

کھیلوں کی خبریں
02 اگست ، 2025

ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے ایشیاء کپ 2025ء کے میچ وینیوز کا اعلان کر دیا۔

صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ایشیاء کپ کے میچز دورانِ پیک اسٹیڈیم دیکھنے کے منتظر ہیں، سنسنی خیز مقابلوں کا بھی شدت سے انتظار ہے۔

ایشیاء کپ کا آغاز 9 ستمبر سے ہو گا، میچز مقامی وقت کے مطابق 6 بجے شروع ہوں گے۔

ایشیاء کپ کے میچز دبئی اور ابوظبی میں کھیلے جائیں گے، سپر فور کے 5 میچز دبئی جبکہ ایک میچ ابوظبی میں ہو گا۔

پاکستان اور بھارت کا میچ 14 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔

سپر فور مرحلے میں ممکنہ طور پر پاکستان اور بھارت کا میچ 21 ستمبر کو دبئی میں ہو گا۔

گروپ اے میں بھارت، پاکستان، یو اے ای اور عمان جبکہ گروپ بی میں بنگلا دیش، سری لنکا، افغانستان، ہانگ کانگ شامل ہیں۔

گروپ اسٹیج میں پاکستان 12 ستمبر کو عمان کے خلاف دبئی میں کھیلے گا۔

پاکستان 17 ستمبر کو یو اے ای کے خلاف دبئی میں میچ کھیلے گا۔

ایشیاء کپ کا فائنل 28 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔

