دوسرا ٹی ٹوئنٹی: ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دے دی

دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 2 وکٹ سے شکست دے دی اور جیت کے لیے دیا گیا 134 رنز کا ہدف حاصل کرلیا۔
ویسٹ انڈیز کے بیٹر نے آخری گیند پر ہدف حاصل کیا جس کے بعد تین میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہوگئی ہے اور اب فیصلہ کُن میچ کل کھیلا جائے گا۔
ویسٹ انڈیز کی جیت میں گوڈاکیش موتی کے 28، شائی ہوپ کے 21 اور جیسن ہولڈر کے 16 رنز نے نمایاں کردار ادا کیا۔
قبل ازیں امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر لاؤڈرہل میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز بنائے تھے۔
پاکستان کی جانب سے حسن نواز 40 رنز بناکر نمایاں رہے، کپتان سلمان آغا نے 38 اور فخر زمان نے 20 رنز کی اننگ کھیلی۔
قومی ٹیم کے دیگر بیٹر کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، صائم ایوب 7، صاحبزادہ فرحان 3، محمد حارث 4، حسن علی 8 اور محمد نواز 2 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
شاہین شاہ آفریدی 2 اور سفیان مقیم نے 1 رن اسکور کیا جبکہ فہیم اشرف بغیر کسی رن کے آؤٹ ہوئے۔
ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیسن ہولڈر نے 4 اوورز میں 19 رنز دے کر 4 وکٹ حاصل کیے۔
قومی ٹیم میں حارث رؤف کی جگہ حسن علی کو شامل کیا گیا تھا جبکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں بھی دو تبدیلیاں کی گئی تھیں۔
واضح رہے کہ پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 14 رنز سے شکست دی تھی۔