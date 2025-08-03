 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

وزیراعظم شہباز شریف سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات

03 اگست ، 2025
وزیراعظم شہباز شریف سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملاقات کی ہے۔

ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے وفاقی کابینہ کے اراکان سے بھی ملاقات کی جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ایرانی وزراء سے ملاقات کی۔

اسلام آباد میں ایران کے صدر کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب ہوئی، وزیراعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے ایران کے صدر کا استقبال کیا۔

اس موقع پر ایران کے صدر کو پاک فوج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر دیا گیا۔

ایران کے صدر مسعود پزشکیان پاکستان پہنچ گئے

ایران کے صدر کا طیارہ لاہور میں لینڈ ہوا۔ مسعود پزشکیان کا بطور صدر، پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔

اس موقع پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے وزیراعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔

یاد رہے کہ ایران کے صدر گزشتہ روز دو روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے تھے۔

