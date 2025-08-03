 
امریکی تیراک کیٹی لیڈیکی نے 800 میٹر ریس میں تاریخ رقم کردی

کھیلوں کی خبریں
03 اگست ، 2025
تصویر:بین الاقوامی میڈیا
امریکی تیراک کیٹی لیڈیکی نے خواتین کے 800 میٹر فری اسٹائل مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساتواں ورلڈ چیمپئن شپ ٹائٹل جیت لیا۔ 

یہ مقابلہ ہفتہ 2 اگست کو منعقد ہوا جس میں لیڈیکی نے نا صرف اپنی برتری برقرار رکھی بلکہ تاریخ بھی رقم کردی۔

28 سالہ لیڈیکی نے یہ مقابلہ 8 منٹ اور 5.62 سیکنڈز میں مکمل کیا، جبکہ آسٹریلیا کی لانی پیلسٹر نے سخت مقابلہ دیتے ہوئے 8:05:98 کے وقت کے ساتھ چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔

امریکی تیراک کیٹی لیڈیکی کا 10 سال بعد 800 میٹر فری اسٹائل کا عالمی ریکارڈ

انہوں نے 2016ء کے ریو اولمپکس میں آخری بار عالمی ریکارڈ بنایا تھا۔

کینیڈا کی اُبھرتی ہوئی تیراک سمر میک اِنٹوش 8:07:29 ٹائم کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہیں۔

مقابلے کے بعد لیڈیکی نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں واقعی بہت خوش ہوں، یہ میرے کیریئر کا ورلڈ چیمپئن شپ میں سب سے تیز مقابلہ ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ سیزن شاندار رہا اور میں جانتی تھی کہ نتیجہ کچھ بھی ہو، میں مطمئن رہوں گی، یہی سوچ مجھے دباؤ سے آزاد رکھتی ہے اور میں مقابلے سے لطف اندوز ہو پاتی ہوں۔

