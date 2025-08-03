 
آزاد کشمیر: 6 سالہ بچی زیادتی کے بعد قتل، لاش کھیت سے برآمد، ملزم گرفتار

03 اگست ، 2025
آزاد کشمیر کے علاقے کھوئی رٹہ میں زیادتی کے بعد 6 سالہ بچی کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔

کھوئی رٹہ میں 6 روز قبل لاپتہ ہونے والی 6 سالہ بچی کی لاش 3 روز قبل کھیت سے ملی تھی۔

لواحقین اور شہریوں نے مرکزی بازار میں بچی کے قتل اور قاتلوں کی عدم گرفتاری پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔

گجرات: 4 سالہ بچی کا زیادتی کے بعد قتل، پوسٹ مارٹم کرلیا گیا

گجرات میں سرائے عالمگیر گاؤں کھوھار میں 4 سالہ بچی کو ایک ہفتہ قبل اغواء کرکے قتل کردیا گیا، بچی کی بوری بند لاش 6 روز قبل ایک ویران مکان سے ملی تھی۔

ایس پی کوٹلی عدیل لنگڑیال نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ تفتیش کے بعد 6 سالہ بچی کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا جو بچی کے پڑوس میں ہی کام کرتا تھا۔

ملزم بچی کو ٹافیاں دے کر کھیت میں لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا، بچی کے شور کرنے پر ملزم نے بچی کو قتل کر دیا۔

ایس پی کے مطابق ملزم کے خلاف دیگر شواہد بھی جمع کیے جا رہے ہیں۔

