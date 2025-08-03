اسرائیلی جارحیت کیخلاف پاکستان کی حمایت پر شکر گزار ہیں: ایرانی صدر

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔
اسلام آباد میں ایرانی صدر نے وزیرِ اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، علاقائی امن اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔
مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ روابط برقرار رکھنے اور مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پُرعزم ہیں، مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران تاریخ، زبان، ادب، ثقافت اور مذہبی رشتے میں بندھے ہیں، پاکستانی ادب اور شاعری نے مسلمانوں کے نظریے اور مستقبل کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے، شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال کا کلام خوبصورت اور متاثر کن ہے، ہمیں بطور سیاستدان، مذہبی رہنما اور تاجر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، عصرِ حاضر میں امتِ مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے، علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے بھی مشعلِ راہ ہے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں، دو طرفہ تعلقات کو مختلف جہتوں میں آگے بڑھا رہے ہیں، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے، مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ اہمیت کا حامل ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن کے لیے مسلمان ملکوں کو متحد ہونا چاہیے، غزہ، لبنان اور شام میں جارحیت اسرائیلی مذموم عزائم کا حصہ ہے، اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔