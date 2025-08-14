 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

آج بھارت کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے: چوہدری پرویز الہٰی

تازہ ترین
قومی خبریں
14 اگست ، 2025
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماچوہدری پرویز الہٰی نے کہا کہ آج بھارت کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔

جشن آزادی کے موقع پر جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے پاکستان کلمے کی برکت سے نوازا ہے۔

پرویز الہٰی کا کہنا تھا کہ سب لوگ اختلافات بھلا کر قوم، ملک اور دین کی خاطر اس جھنڈے تلے یک جان ہوں، شہیدوں کی قربانی کو یاد رکھیں جنہوں نے قیام پاکستان پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔

جب تک ایک پرچم تلے متحد ہیں، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا: اسحاق ڈار

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جشن آزادی کے موقع پر پاکستان زندہ آباد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے پوری قوم کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہم سب کے آبا و اجداد کو خراجِ عقیدت جن کی قربانیوں سے پاکستان وجود میں آیا۔

انہوں نے کہا کہ آزادی پر اللّٰہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، یہی 14 اگست کا پیغام اور اصل روح ہے، دعا کریں کہ معیشت، جنگ یا کرپشن کے خلاف ہر محاذ پر سب اکٹھے ہو جائیں، اس ملک نے انشاء اللّٰہ بہت آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ بڑی سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں، مجھے پوری اُمید ہے کہ انشاء اللّٰہ نوجوان ہی پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔

قومی خبریں سے مزید