کراچی: فائرنگ سے باپ بیٹا جاں بحق، بچوں سمیت 5 افراد زخمی

کراچی کے علاقے محمود آباد میں فائرنگ سے باپ بیٹا جاں بحق اور بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔
پولیس نے واقعے میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ مقتولین اور ملزمان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور واقعہ خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔
تفصیلات کے مطابق محمود آباد کے علاقے اعظم بستی میں فائرنگ سے باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ورکرز موقع پر پہنچ گئے۔
پولیس حکام کے مطابق فوری طور پر ہلاک و زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔
جاں بحق ہونے والوں میں محمد ربانی اور اس کا بیٹا جلال ربانی شامل ہیں۔
زخمیوں میں 9 اور 12 سال کے بچوں سمیت دیگر افراد شامل ہیں ایک زخمی کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے۔
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق ہلاک و زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جبکہ ملزمان میں ملک فتح اور اس کے دو بیٹے ملک عاصم اور ملک وقاص شامل ہیں۔