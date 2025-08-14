 
کراچی: منوڑہ، حب ڈیم، حب ندی میں 5 افراد ڈوب گئے

RS
راحیل سلمان
14 اگست ، 2025
—فائل فوٹو
کراچی میں منوڑہ پوائنٹ کے قریب سمندر میں 2 افراد ڈوب گئے۔

دریں اثناء حب ڈیم میں بھی نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب گئے۔

دوسری جانب حب ندی میں بھی نہاتے ہوئے ایک بچہ ڈوب گیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈوبنے والوں کی تلاش جاری ہے۔

