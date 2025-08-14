مانسہرہ: سرن ویلی میں پھنسے 1300 سیاح محفوظ مقام پر منتقل

مانسہرہ سرن ویلی فیملی پارک کے قریب نالے میں طغیانی کے بعد سرن ویلی میں پھنسے 1300 سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
پشاور سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر کے مطابق آج سرن ویلی فیملی پارک میں کافی رش تھا۔
ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر نے بتایا ہے کہ پارک سمیت ملحقہ علاقوں سے بھی سیاحوں کو نکال لیا گیا ہے۔
دریں اثناء اپر کوہستان میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔
ریسکیو حکام کے مطابق پانی کی سطح بلند ہونے پر قراقرم ہائی وے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔
ریسکیو حکام کے مطابق ریسکیو ٹیم کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ ہے، اپر کوہستان میں ریسکیو 1122 کی امدادی کارروائی جاری ہے۔
دوسری جانب دریائے گلگت میں پانی کا بہاؤ تیز ہوگیا ہے۔
ترجمان جی بی حکومت کے مطابق نشیبی علاقے خالی کرنےکی ہدایت کی گئی ہے۔
گلگت سے فیض اللّٰہ فراق کے مطابق چنار باغ کے اردگرد آبادی کو محتاط رہنےکی ہدایت کر دی گئی ہے۔