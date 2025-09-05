امریکا نے چین سے روابط پر بعض امریکی شہریوں پر ویزا پابندیاں عائد کردیں۔
امریکی وزیرخارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کرنے والے امریکی ویزے کے اہل نہیں۔
روبیو نے کہا کہ چینی مفادات کیلئے کام کرنے والوں کو امریکا میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔
واضح رہے کہ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری جنگ عظیم میں چین کی جاپان پر فتح کی یادگاری تقریب میں روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن کی شرکت پر چین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ چین کو امریکا کے خلاف سازش کرتے ہوئے پیوٹن اور کم جونگ اُن کو میری نیک خواہشات پہنچائیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا چین کے صدر اچھے دوست ہیں، انہیں بیرونی حملہ آور کو شکست دینے میں امریکی مدد کا اعتراف کرنا چاہیے تھا۔
دوسری جانب چین نے امریکی صدر کی جانب سے سازش کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کی یادگاری تقریب میں روس اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کو بلانا امریکا کے خلاف سازش نہیں ہے۔