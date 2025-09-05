ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کیلئے اسلام آباد ہائیکورٹ کا لارجر بینچ تشکیل

ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔
جسٹس ارباب محمد طاہر کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ 10 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ اس لارجر بینچ میں جسٹس خادم سومرو، جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس بھی شامل ہیں۔
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کو جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی کورٹ سے ٹرانسفر کردیا گیا تھا جنہوں نے وزیراعظم اور کابینہ کے ارکان کو توہینِ عدالت کے نوٹس جاری کیے تھے۔
جسٹس سردار اعجاز اسحاق ٹیکس کیسز سننے والے اسپیشل ڈویژن بینچ کا حصہ ہیں۔ ان سے سنگل بینچ میں زیرِ سماعت کیسز واپس لے لیے گئے تھے۔
یاد رہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس جسٹس انعام امین منہاس کی عدالت منتقل کردیا گیا تھا اور جسٹس انعام نے گزشتہ سماعت پر لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی تھی۔