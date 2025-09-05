پنجاب: گندم، آٹے اور روٹی کی بلاتعطل فراہمی یقینی بنانے کیلئے دفعہ 144 کا نفاذ

حکومتِ پنجاب نے صوبے بھر میں گندم، آٹے اور روٹی کی بلاتعطل فراہمی یقینی بنانے کیلئے دفعہ 144 کا نفاذ کردیا۔
صوبے بھر کی فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔
محکمہ داخلہ کے ترجمان کے مطابق سیکریٹری داخلہ کے حکم نامے کے مطابق گندم صرف فلور ملز میں آٹا بنانے کیلئے استعمال ہوگی، حکومتِ پنجاب نے صوبے میں گندم کی ممکنہ قلت کے خدشات کے پیشِ نظر اہم فیصلہ کیا ہے۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں فیڈ ملز کے پاس 1 لاکھ 4 ہزار 184 میٹرک ٹن گندم کا ذخیرہ موجود ہے، سیکریٹری پرائس کنٹرول کی رپورٹ کے مطابق فیڈ ملز گندم کو مرغیوں کے دانے کیلئے استعمال کرنے والی تھیں۔
ترجمان کے مطابق گندم انسانوں کی بنیادی خوراک ہے جسے آٹے کی تیاری میں استعمال ہون اچاہیے، پنجاب میں فیڈ ملز پر 30 یوم کیلئے گندم کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔