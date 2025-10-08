 
وزیرِ اعلیٰ کی تبدیلی کا علیمہ خان پر تنقید سے تعلق نہیں: علی ظفر

قومی خبریں
08 اکتوبر ، 2025
بیرسٹر علی ظفر—فائل فوٹو
پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ کی تبدیلی کے فیصلے کا علیمہ خان پر تنقید سے کوئی تعلق نہیں۔

جیو نیوز کے پروگرام ’کیپیٹل ٹاک‘ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانیٔ پی ٹی آئی نے اورکزئی واقعے پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے، دہشت گردی کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔

وزیرِ اعلیٰ کی تبدیلی پر ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا: مولانا فضل الرحمٰن

جے یو آئی ف کے امیر مولانا فضل الرحمٰن کا کہنا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ کے پی کی تبدیلی پر ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا، موجودہ صورتِ حال پر نظر ہے، صوبے میں بے امنی و کرپشن انتہا پر ہے۔

بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت مذاکرات کی پالیسی پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کرا سکی، وزیرِ اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا تاکہ نئے وزیرِ اعلیٰ اس پالیسی پر عمل درآمد کرائیں۔

ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے مسائل بھی پاکستان کے مسائل ہیں، یہ کہنا کہ وزیرِاعلیٰ کابل سے احکامات لیں گے، یہ بہت غلط بات ہے ۔

پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ بھی غلط بات ہے کہ اسمبلی میں کی گئی بات باہر آئے تو اس پر کارروائی ہو سکتی ہے، قانون یہ ہے کہ اسمبلی میں خطاب پر ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔

