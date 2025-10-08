 
علی امین گنڈاپور کی جنید اکبر سے ٹسل تھی، علیمہ خان سے بھی پنگا تھا: شیر افضل مروت

08 اکتوبر ، 2025
شیر افضل مروت—فائل فوٹو
رکنِ قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ 24 نومبر کے بعد ہی آئیڈیا تھا کہ وزیرِ اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے دن گنے جا چکے ہیں۔

’جیو نیوز‘ کے پروگرام ’آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ‘ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے جیل جانے کا الزام بھی علی امین پر لگایا گیا۔

شیرافضل مروت نے کہا کہ جنید اکبر اور دیگر اکابرین کے ساتھ بھی علی امین کی ٹسل تھی، آپریشن پر بانیٔ پی ٹی آئی کی جو خواہش تھی وہ علی امین گنڈاپور کی نہیں تھی۔

وزیرِاعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور مستعفی ہوگئے

علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سہیل آفریدی کو میری مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل رہے گی۔

ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے آخر میں علیمہ خان سے بھی پنگا لیا، علی امین گنڈاپور نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے بانیٔ پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ کے اہلِ خانہ مداخلت کر رہے ہیں۔

شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بانیٔ پی ٹی آئی کو کہا کہ سال، ڈیڑھ سال میں رہائی نظر نہیں آ رہی۔

انہوں نے مزید کہا کہ سہیل آفریدی آنکھیں بند کر کے بانیٔ پی ٹی آئی کی بات مانتے ہیں۔

رکنِ قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارٹی میں دیگر بھی مضبوط گروپس ہیں کہ یہ نامزدگی تبدیل کی جائے۔

