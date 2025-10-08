وزیرِاعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی وقت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں: علی موسیٰ گیلانی

ملتان سے پیپلز پارٹی کے رکنِ قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کا کہنا ہے کہ وزیرِاعلیٰ خیبر پختون خوا کی تبدیلی وقت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔
یہ بات انہو ں نے ’جیو نیوز‘ کے پروگرام ’کیپیٹل ٹاک‘ میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
علی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ تحریکِ انصاف میں اندرونی اور انا کے مسائل زیادہ ہیں، یہ جو ڈپلومیٹک سطح پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔
ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خوا میں دہشت گردی عروج پر ہے، ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔
پروگرام میں بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ ایک شخص جو سزا یافتہ ہو کیا وہ وزیراعلیٰ کی تبدیلی کا حکم دے سکتا ہے؟
انہوں نے سوال اٹھایا کہ نئے وزیرِ اعلیٰ وفاق سے نہیں تو کیا کابل سے احکامات لیں گے؟ وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ وزیراعلیٰ نے وفاق سے ہدایات نہیں لینی؟