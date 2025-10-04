 
پاکستان آئیڈل کا ’جیو ٹی وی‘ پر دھماکے دار آغاز، پہلی قسط نے دھوم مچا دی

محمد ناصر
تازہ ترین
انٹرٹینمنٹ
04 اکتوبر ، 2025

پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ منتظر میوزک مقابلے ’پاکستان آئیڈل‘ کا دھماکے دار آغاز ’جیو ٹی وی‘ سے ہو گیا ہے۔

ملک بھر کے نوجوان گلوکار اپنی آواز کے جادو کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی پہلی کوشش کی۔

پاکستان آئیڈل سب سے پہلے جیو ٹی وی سے نشر کیا گیا جس کی پہلی ہی قسط نے شائقین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔

سپر اسٹار بننے کا خواب رکھنے والے اُمیدواروں کی ایک کے بعد انٹری ہوئی، کئی خوبصورت آوازوں نے ججز اور ناظرین کو متاثر کیا تاہم ججز کے لیے بھی انتخاب آسان نہ رہا۔

ججز نے نا صرف آواز کی پختگی بلکہ انداز، پیشکش اور جذبے کو پرکھتے ہوئے امیدواروں کا سخت امتحان لیا، کچھ نوجوانوں کو اگلے مرحلے کا ٹکٹ ملا تو کوئی مایوسی کے ساتھ لوٹ گیا۔

میزبان سید شفاعت علی نے بھی اپنے منفرد انداز سے میوزک کے سب سے بڑے شو کو روق بخشی۔

یاد رہے کہ ’پاکستان آئیڈل‘ کا یہ سلسلہ اب مزید دلچسپ اور سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو گا، جہاں ہر گلوکار کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے سخت محنت اور جدوجہد کرنا ہو گی۔

کون اگلے مرحلے میں جگہ بنائے گا اور کون باہر ہو جائے گا؟ یہ فیصلہ ججز کی کڑی جانچ اور ناظرین کی دلچسپی طے کرے گی، پاکستان کی منفرد آواز ڈھونڈنے کا یہ سفر اب ہر ہفتے اور اتوار کی رات ’جیو ٹی وی‘ پر جاری رہے گا۔

