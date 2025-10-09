نیتن یاہو کا ٹرمپ سے رابطہ، غزہ معاہدے پر مبارکباد دی

اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکا کے مجوزہ غزہ معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔
غیرملکی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت دی۔
اس موقع پر نیتن یاہو نے کہا کہ یہ ایک سفارتی کامیابی ہے اور اسرائیل کی ریاست کی قومی اور اخلاقی فتح بھی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ فوجی کارروائی، عظیم دوست اور اتحادی صدر ٹرمپ کی عظیم کوششوں کے ذریعے ہم اس اہم موڑ پر پہنچے ہیں۔
نیتن یاہو نے کہا کہ ٹرمپ کی قیادت، ان کی شراکت داری، اسرائیل کی حفاظت اور ہمارے یرغمالیوں کی آزادی کے لیے ان کی غیر متزلزل عزم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔