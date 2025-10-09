روبوٹ ٹیکنالوجی نے معذور انفلوئنسر کو 1 دہائی بعد اپنے پیروں پر کھڑا کردیا

لبنانی نژاد امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسر جسیکا طویل، ایک کار حادثے میں معذور ہوگئی تھیں، جو اب روبوٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے چلنے لگ گئیں ہیں۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 26 سالہ جسیکا گزشتہ ایک دہائی سے معذور ہیں، جو اب روبوٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہوسکتی ہیں۔
انسٹاگرام پر 9 لاکھ سے زائد جبکہ ٹک ٹاک پر 13 لاکھ سے زائد فالوورز رکھنے والی جسیکا گزشتہ ایک دہائی سے معذوری کے سبب چلنے پھرنے سے قاصر تھی، تاہم انہوں نے ہمت نہ ہاری روز مرہ کے امور جس حد تک ممکن ہوسکے خود انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں۔
اب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر 10 سال میں پہلی مرتبہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کے تجربے پر مبنی ویڈیو شیئر کی ہے۔
ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ طویل عرصے کے بعد پہلی مرتبہ جسیکا روبوٹک ٹیکنالوجی کی مدد سے ناصرف کھڑی ہوسکتی ہیں بلکہ چل پھر بھی سکتی ہیں۔
سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو پر دنیا بھر سے صارفین تبصرہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔