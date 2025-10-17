 
سہیل آفریدی نے بانی سے ملاقات کی اجازت کیلئے عدالت سے رجوع کر لیا

اویس یوسفزئی
17 اکتوبر ، 2025

وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانیٔ پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔

اسپیشل پاور آف اٹارنی کے ذریعے ایڈووکیٹ جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔

وکیل علی بخاری کے ذریعے بانی سے ملاقات کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔

سہیل آفریدی کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جیل راولپنڈی سےواپس روانہ ہوگئے۔ سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔

درخواست میں کہا گیا ہے کہ کابینہ سے متعلق مشاورت کے لیے بانیٔ پی ٹی آئی سے رہنمائی ضروری ہے۔

درخواست گزار سہیل آفریدی نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی اس وقت سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں قید ہیں، وزارتِ داخلہ، محکمۂ داخلہ پنجاب کو ملاقات کے لیے درخواست دے چکے ہیں۔

انہوں نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرانے کی اجازت دی جائے، مستقبل میں بھی بانیٔ پی ٹی آئی سے وقتاً فوقتاً ملاقات کی اجازت دی جائے۔

درخواست گزار سہیل آفریدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ قانونی و اخلاقی طور پر پیٹرن اِن چیف سے مشاورت ضروری ہے۔

