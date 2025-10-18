 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

پرائیویٹ اسکیم کے تحت حج پر جانے کے خواہشمند عازمین حج کیلئے خوشخبری

تازہ ترین
قومی خبریں
18 اکتوبر ، 2025
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

پرائیویٹ اسکیم کے تحت حج 2026 پر روانگی کے خواہشمند عازمین حج کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی۔

ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور نے پرائیویٹ حج کی بکنگ کی ڈیڈ لائن میں 5 دن کی توسیع کر دی۔

ذرائع کا بتانا ہے کہ اب بھی ساڑھے 4 ہزار نشستیں پرائیویٹ اسکیم میں دستیاب ہیں۔

قبل ازیں حج آر گنائزرز کو بکنگ کے لیے 17 کتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔

قومی خبریں سے مزید