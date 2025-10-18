 
افغانستان کا سہ فریقی سیریز سے دستبرداری کا اعلان

18 اکتوبر ، 2025
— فائل فوٹو
افغانستان کرکٹ بورڈ (اے سی بی) نے پاکستان میں ہونے والی سہ فریقی سیریز سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔

اے سی بی کے مطابق افغان کرکٹ ٹیم نومبر کے آخر میں ہونے والی سہ فریقی ٹی 20 سیریز میں شرکت نہیں کرے گی۔

سہ فریقی سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور افغانستان کرکٹ ٹیموں نے شرکت کرنی تھی۔

سہ فریقی سیریز اپنے شیڈول کے مطابق ہوگی، پی سی بی

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹرائی سیریز اپنے شیڈول کے مطابق ہوگی۔

سہ فریقی سیریز 17 سے 29 نومبر تک پاکستان میں شیڈول ہے۔

دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے سہ فریقی سیریز شیڈول کے مطابق کروانے کا اعلان کیا ہے۔

پی سی بی کے مطابق افغانستان کی جانب سے دستبرداری کے اعلان کے بعد تیسری ٹیم کے لیے آپشنز زیر غور ہیں۔

