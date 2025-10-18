 
سپریم جوڈیشل کونسل میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ لیا گیا

ارفع فیروز ذکی
18 اکتوبر ، 2025
—فائل فوٹو
سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔

ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق بھی غور کیا گیا۔

ذرائع  کا کہنا ہے کہ اجلاس کا باقاعدہ اعلامیہ کچھ دیر جاری کیا جائے گا۔

