اعزازسید
18 اکتوبر ، 2025
پاکستان کا افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کیخلاف قابلِ تصدیق کارروائی کا مطالبہ

پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابلِ تصدیق کارروائی کا مطالبہ کردیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد دوحہ پہنچ گیا ہے جو افغان طالبان کے نمائندوں سے بات چیت کرے گا۔

مذاکرات میں افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کے فوری خاتمے پر بات چیت ہوگی۔

اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو اس کا ادھار نہیں رکھیں گے، رانا ثنا اللہ

رانا ثنا اللہ نے کہا کہ ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں اور دوسری طرف مذاکرات کریں، ہمارا مطالبہ ہی یہی ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کریں، دہشت گردی کی کارروائیاں پہلے بند کی جائیں پھر بات ہوسکتی ہے۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے قطر کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا اور کہا ہے کہ مذاکرات خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم پیشرفت ہیں، پاکستان نے کہا ہے کہ وہ کسی کشیدگی کا خواہاں نہیں، علاقائی امن و استحکام کے لیے پُرامن حل چاہتے ہیں۔

ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو اپنے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری اور پاکستان کے سیکیورٹی خدشات دور کرنے چاہئیں۔

