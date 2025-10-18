 
دہشتگردی کیخلاف ہماری جدوجہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہے: صدر آصف زرداری

18 اکتوبر ، 2025
— فائل فوٹو
صدرِ مملکت پاکستان آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جدوجہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہے۔

صدر آصف زرداری نے سانحہ کارساز کی برسی پر شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔

انہوں نے شہدائے جمہوریت کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ محترمہ بےنظیر بھٹو واضح خطرات کے باوجود وطن واپس آئیں اور سانحۂ کارساز کے بعد بھی اپنے مشن پر قائم رہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ محترمہ بےنظیر بھٹو نے زخمیوں کی عیادت اور لواحقین سے اظہارِ ہمدردی کیا۔ محترمہ بےنظیر بھٹو کی جدوجہد اور قربانی آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔

