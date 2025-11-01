بھارت: آندھرا پردیش میں بھگدڑ، خواتین و بچوں سمیت 10 افراد ہلاک

بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے ایک مندر میں بھگدڑ کے دوران کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے، واقعے میں 13 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔
حکام کے مطابق افسوس ناک واقعہ مذہبی تقریب کے موقع پر غیر معمولی ہجوم کے باعث پیش آیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ بھگدڑ کا واقعہ صبح تقریباً ساڑھے 11 بجے وینکٹیشور مندر میں پیش آیا، ریسکیو آپریشن جاری ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
واضح رہے کہ سری وینکٹیشورا سوامی مندر ایک نجی مندر ہے جس کا صرف چار ماہ قبل افتتاح ہوا تھا اور یہ محکمۂ اوقاف کے ماتحت نہیں۔
اطلاعات کے مطابق اجتماع کے لیے حکومت سے کوئی پیشگی اجازت نہیں لی گئی تھی۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق مندر کا احاطہ، جہاں عقیدت مند جمع تھے، تاحال زیرِ تعمیر ہے جبکہ داخلے اور اخراج کا راستہ ایک ہی ہونے کے باعث صورتِ حال سنگین ہو گئی، اسٹیل کی ریلنگ گرنے سے بھگدڑ مزید بڑھی۔
برطانیہ میں پناہ کی درخواستوں میں یورپ بھر میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق 2024 میں برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، فرانس اور جرمنی میں پناہ کی درخواستوں میں نمایاں کمی ہوئی۔
جاپان کی ممتاز تعلیمی ادارہ کیوٹو یونیورسٹی نے پاکستانی نژاد معروف بزنس لیڈر اور ٹیکنالوجی ماہر مرزا آصف بیگ کو جاپان کے اعلیٰ قومی اعزاز ’آرڈر آف دی سیکرڈ ٹریژر‘ کے لیے نامزد کرنے کی سفارش حکومتِ جاپان کے کابینہ دفتر (Decorations Bureau) کو ارسال کر دی ہے۔