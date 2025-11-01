 
بھارت: آندھرا پردیش میں بھگدڑ، خواتین و بچوں سمیت 10 افراد ہلاک

01 نومبر ، 2025
—فوٹو بشکریہ بھارتی میڈیا

بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے ایک مندر میں بھگدڑ کے دوران کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے، واقعے میں 13 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔

حکام کے مطابق افسوس ناک واقعہ مذہبی تقریب کے موقع پر غیر معمولی ہجوم کے باعث پیش آیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ بھگدڑ کا واقعہ صبح تقریباً ساڑھے 11 بجے وینکٹیشور مندر میں پیش آیا، ریسکیو آپریشن جاری ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

واضح رہے کہ سری وینکٹیشورا سوامی مندر ایک نجی مندر ہے جس کا صرف چار ماہ قبل افتتاح ہوا تھا اور یہ محکمۂ اوقاف کے ماتحت نہیں۔ 

اطلاعات کے مطابق اجتماع کے لیے حکومت سے کوئی پیشگی اجازت نہیں لی گئی تھی۔ 

میڈیا رپورٹ کے مطابق مندر کا احاطہ، جہاں عقیدت مند جمع تھے، تاحال زیرِ تعمیر ہے جبکہ داخلے اور اخراج کا راستہ ایک ہی ہونے کے باعث صورتِ حال سنگین ہو گئی، اسٹیل کی ریلنگ گرنے سے بھگدڑ مزید بڑھی۔

