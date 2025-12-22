ماہرِ تعلیم اور جامعہ کراچی کے سابق ڈین آف آرٹس ڈاکٹر منظور احمد انتقال کر گئے

ماہرِ تعلیم، جامعہ کراچی کے سابق ڈین آف آرٹس، شعبہ فلاسفی کے سابق چیئرمین اور عثمان انسٹی ٹیوٹ کے ریکٹر ڈاکٹر منظور احمد پیر کو علالت کے باعث انتقال کر گئے۔
مرحوم کی عمر 91 برس تھی، وہ 91 تا 1994ء جامعہ کراچی کے ڈین آف آرٹس بھی رہے۔
جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی نے ڈاکٹر منظور احمد کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔۔
انہوں نے ڈاکٹر منظور احمد کی تعلیمی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔