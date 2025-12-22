 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

لاہور: 2025ء میں خواتین سے زیادتی کے 591 مقدمات درج

تازہ ترین
قومی خبریں
22 دسمبر ، 2025
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

لاہور کے مختلف تھانوں میں 2025ء میں خواتین سے زیادتی کے 591 مقدمات درج کیے گئے۔

پنجاب پولیس نے لاہور میں ریپ اور اجتماعی زیادتی کے واقعات سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔

پولیس رپورٹ کے مطابق رواں سال لاہور کے مختلف تھانوں میں ریپ کے 591 اور اجتماعی زیادتی کے 40 مقدمات درج ہوئے ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق رواں سال صدر اور ماڈل ٹاؤن میں ریپ کے 142، 142 مقدمات درج ہوئے ہیں۔

پولیس رپورٹ کا کہنا ہے کہ کینٹ ڈویژن میں ریپ کے 132، اقبال ٹاؤن میں 65، سول لائنز میں 60 اور سٹی ڈویژن میں 50 مقدمات درج ہوئے ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق رواں سال صدر ڈویژن میں اجتماعی زیادتی کے 11، کینٹ میں 9، ماڈل ٹاؤن 7، اقبال ٹاؤن 7، سول لائنز میں 4 اور سٹی ڈویژن میں 2 مقدمات درج ہوئے ہیں۔

قومی خبریں سے مزید