کام کی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنے کا کیس، محتسب پنجاب کا فیصلہ درست قرار

لاہور ہائیکورٹ نے خاتون ٹیچر کو ہراساں کرنے پر ڈائریکٹر مینجمنٹ ووکیشنل انسٹیٹوٹ کو نوکری سے نکالنے کا محتسب پنجاب کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔
جسٹس راحیل کامران نے درخواست گزار کی نوکری پر بحال کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کردیا۔
جسٹس راحیل کامران شیخ نے فیصلے میں کہا کہ خواتین کو کام کی جگہ ہراساں کرنے کی حدود صرف آفس بلڈنگ تک محدود نہیں، درخواست گزار کے مطابق شکایت کنندہ کے الزامات دفتر میں نہیں بلکہ گھر میں ہراساں کرنے کے ہیں۔
وکیل درخواست گزار نے کہا کہ محتسب پنجاب ہراسمنٹ سے متعلق وہ کیس سن سکتا ہے جس میں خاتون کو کام کی جگہ پر ہراساں کیا گیا ہو۔
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ کیس میں درخواست گزار نے شکایت کنندہ کو دھمکی دی کہ اگر تعلقات نہ بنائے تو نوکری جائے گی، یہ الزامات اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے زمرے میں آتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ خواتین اکثر ہراسمنٹ کے واقعات کا فوری طور پر اظہار کرنے سے گریز کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس پر راضی ہیں۔
تفصیلی فیصلے کے مطابق درخواست گزار کے خلاف خاتون ٹیچر نے ہراساں کرنے کی درخواست دی، شکایت کنندہ کے مطابق درخواست گزار نے ناجائز تعلقات بنانے کے لیے مسیجز کیے، شکایت کنندہ کے مطابق ستمبر 2022 میں درخواست گزار اس کے گھر آیا اور زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کی، محتسب پنجاب نے شکایت کنندہ کی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے درخواست گزار کو نوکری سے نکال دیا۔
مزید کہا گیا کہ درخواست گزار نے محتسب پنجاب کے فیصلے کے خلاف گورنر کو اپیل کی، گورنر نے محتسب کا فیصلہ درست مانتے ہوئے اپیل رد کردی، درخواست گزار کے گورنر کے فیصلے کے خلاف ہائیکورٹ سے رجوع کیا، عدالتیں صرف ان معاملات میں مداخلت کرسکتی ہیں جہاں قانونی بے قاعدگی موجود ہو، درخواست گزار نے شکایت کنندہ کے الزامات سے انکار نہیں کیا، درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ شکایت کنندہ نے معاملے پر فوجداری کارروائی کی۔
فیصلے کے مطابق درخواست گزار کا مؤقف ہے کہ اگر فوجداری کارروائی جاری ہو تو محتسب کارروائی نہیں کرسکتا، محتسب پنجاب نے صرف ڈسپلنری ایکشن لینا ہوتا ہے، محتسب پنجاب فوجداری کارروائی کی سزا نہیں دے سکتا، درخواست گزار کا یہ اعتراض مسترد کیا جاتا ہے، درخواست گزار نے شکایت کنندہ سے واٹس ایپ چیٹ سے انکار نہیں کیا، محتسب پنجاب اور گورنر کے فیصلوں میں کوئی لاقانونیت نہیں پائی گئی، عدالت درخواست گزار کی استدعا مسترد کرتی ہے۔