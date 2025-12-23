آج قومی ایئر لائن کی نجکاری کا دن ہے، وزیراعظم

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج قومی ایئر لائن کی نجکاری کا دن ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نجکاری ہوگی۔
کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے متعلقہ حکام اور کابینہ ارکان نے بڑی عرق ریزی سے کام کیا۔
انہوں نے کہا کہ نائب وزیراعظم، وزیر دفاع اور وزیر خزانہ نے بہترین کاوشیں کی ہیں، سربمہر لفافوں میں بولیاں آئیں، بولی کا عمل براہ راست دکھایا جارہا ہے۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک آگے چلنا چاہیے، اس سلسلے میں حکومت ہر اقدام کے لیے تیار ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو حکومتِ پاکستان بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہوسکتی، جائز معاملات کی روشنی میں ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملنے والا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔