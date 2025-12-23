کراچی: موبائل پیکج نہ کروانے پر لڑکی کی خودکشی، تحقیقات جاری

کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج میں 15 سال کی لڑکی کی مبینہ خودکشی کے واقعے کی تفتیش جاری ہے، پولیس نے اہلخانہ کے ابتدائی بیانات قلمبند کرلیے ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق والدہ کا دعویٰ ہے کہ بیٹی نے موبائل پیکج کروانے کا کہا تھا، والدہ کی جانب سے انکار پر بیٹی نے خودکشی کی۔
اہلخانہ کا کہنا ہے کہ ہادیہ غصے کی شدید تھی، ناراض ہو کر انتہائی اقدام اٹھایا۔
پولیس کے مطابق متوفیہ کے والد ڈرائیور اور والدہ گھروں میں کام کرتی ہیں، واقعے کے وقت والد کام پر اور والدہ گھر سے باہر سبزی لینے گئی تھیں۔
واضح رہے کہ لیاری آگرہ تاج میں گزشتہ روز 15 سال کی لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کرلی تھی۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔