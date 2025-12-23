 
کراچی: موبائل پیکج نہ کروانے پر لڑکی کی خودکشی، تحقیقات جاری

23 دسمبر ، 2025
فائل فوٹو

کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج میں 15 سال کی لڑکی کی مبینہ خودکشی کے واقعے کی تفتیش جاری ہے، پولیس نے اہلخانہ کے ابتدائی بیانات قلمبند کرلیے ہیں۔

پولیس حکام کے مطابق والدہ کا دعویٰ ہے کہ بیٹی نے موبائل پیکج کروانے کا کہا تھا، والدہ کی جانب سے انکار پر بیٹی نے خودکشی کی۔

اہلخانہ کا کہنا ہے کہ ہادیہ غصے کی شدید تھی، ناراض ہو کر انتہائی اقدام اٹھایا۔

پولیس کے مطابق متوفیہ کے والد ڈرائیور اور والدہ گھروں میں کام کرتی ہیں، واقعے کے وقت والد کام پر اور والدہ گھر سے باہر سبزی لینے گئی تھیں۔

واضح رہے کہ لیاری آگرہ تاج میں گزشتہ روز 15 سال کی لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کرلی تھی۔

