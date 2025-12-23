 
ہم ریاست کیخلاف مسلح جدوجہد کے مخالف ہیں: مفتی تقی عثمانی

قومی خبریں
23 دسمبر ، 2025
معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد ہو۔

مجلس اتحاد امت پاکستان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین کے تقاضے کے مطابق وفاقی شرعی عدالت میں علماء کا تقرر کیا جائے۔

مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی معاہدے جب تک پارلیمنٹ میں پیش ہو کر قانون نہ بنیں ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔

بائیکاٹ کریں، احتجاج کریں لیکن پرامن رہیں، مفتی تقی عثمانی

ممتاز عالم مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، احتجاج کریں لیکن پرامن رہیں۔

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے قاری حنیف جالندھری نے کہا کہ مجلس اتحاد امت کا مقصد امت کا اتحاد اور مسائل پر یکساں مؤقف اختیار کرنا ہے۔

واضح رہے کہ اجتماع میں مفتی منیب الرحمٰن نے بھی شرکت کی تھی۔

