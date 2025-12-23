حکومتِ سندھ کراچی کو پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ شہر بنانے کیلئے پُرعزم ہے: شرجیل انعام میمن

سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ حکومت سندھ کراچی کو پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ شہر بنانے کے لیے پُرعزم ہے، کراچی کی سڑکوں اور ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے 194 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔
شرجیل انعام میمن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کراچی کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، کراچی کی ترقی حکومتِ سندھ کی اولین ترجیح ہے۔کراچی کے بنیادی ڈھانچے، تعلیم، صحت اور دیگر اہم شعبوں پر سندھ حکومت کی جانب سے کام جاری ہے۔
شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو ایک جدید، پائیدار اور شمولیتی شہر بنایا جا سکے، ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے شاہراہِ بھٹو، ملیر ندی پُل اور مختلف انڈر پاسز پر کام جاری ہے۔ شاہراہ بھٹو، ملیر ندی پُل، انڈر پاسز اور فلائی اوورز کے منصوبے ٹریفک کے دباؤ کو کم کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے اہم منصوبوں پر کام مارچ تک شروع ہو جائے گا، کام کے دوران معیار اور وقت کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔
شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں 9 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کی توسیع اور میڈیکل کالجز قائم کیے جائیں گے۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے شہری ہر شعبے میں ترقی و تبدیلی محسوس کریں۔ ہر منصوبہ کراچی والوں کی زندگیوں میں بہتری، سہولتیں اور خوشحالی لانے کے لیے ہے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔