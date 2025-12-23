فیلڈ مارشل کی پاکستان کی ترقی کیلئے کوششوں کے حوالے سے ابہام نہیں، وزیر دفاع

وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پاکستان کی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں۔
اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ برطانوی جریدے نے ڈپلومیسی اور بھارت کے ساتھ جنگ میں کامیابیوں کا کریڈیٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل نے اس کے علاوہ پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے کام کیا اور سرد مہری کو ختم کیا، امریکی صدر ٹرمپ نے بھی آج ان کی تعریف کی ہے۔
واضح رہے کہ برطانوی جریدے فنانشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کثیر جہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا ہے۔
اپنی رپورٹ میں فنانشل ٹائمز نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں مؤثر اسٹریٹجک رہنما کے طور پر ابھرے ہیں۔