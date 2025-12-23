فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں، برطانوی جریدہ فنانشل ٹائمز

برطانوی جریدے فنانشل ٹائمز نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ جریدے نے آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کثیر جہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا ہے۔
برطانوی جریدے فنانشل ٹائمز نے لکھا کہ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا ہے۔ مڈل پاورز کے لیے یہ پیش رفت خاصی پیچیدہ ثابت ہو رہی ہے۔
فنانشل ٹائمز نے مزید لکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل ہیں۔
برطانوی جریدے کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز پاکستان کے عسکری سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔
فنانشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مڈل پاورز سفارتکاری کی بھی کامیاب مثال قرار دیتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا ہے، ٹرمپ کے ساتھ بروقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔
فنانشل ٹائمز نے مزید لکھا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا۔ بھارت کے لیے درمیانی طاقت کا کھیل توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق ہندوستان بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نا ہوسکا، اس سفارتی ناکامی کے باعث ہندوستان کو مڈل پاور حکمتِ عملی میں مشکلات کا سامنا ہے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔