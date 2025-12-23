 
وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت

23 دسمبر ، 2025

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے دی، ساتھ یہ بھی کہا کہ جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔

وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پہلے بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، ترقی اور خوش حالی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔

وزیرِ اعظم نے قومی ایئرلائن کی نج کاری کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہے، اس میں شفافیت کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔

آج قومی ایئر لائن کی نجکاری کا دن ہے، وزیراعظم

شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک آگے چلنا چاہیے، اس سلسلے میں حکومت اس ہر اقدام کے لیے تیار ہے۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین اعزاز دیے جانے کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل کو ملنے والا ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ حکومت سیاسی ہم آہنگی کے لیے تمام جماعتوں سے مذاکرات کےاصولی مؤقف پر قائم ہے، ذاتی طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو متعدد بار مذاکرات کی پیشکش کی جا چکی ہے، مذاکرات کی آڑ میں امن و امان خراب کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔

وزیرِ اعظم کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کی شفاف نجکاری کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، انڈر 19 کرکٹ چیمپئن بننے پر قوم کو مبارک ہو۔

