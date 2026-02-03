 
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی صارفین پر 10 ارب 83 کروڑ کے بوجھ کی منتقلی کی درخواست

قومی خبریں
03 فروری ، 2026
بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے صارفین پر 10 ارب 83 کروڑ روپے کا بوجھ منتقل کرنے کی درخواست کردی۔

نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) کو بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے درخواست رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی ہے۔

نیپرا اعلامیے کے مطابق درخواست میں اکتوبر تا دسمبر 24 ارب 24 کروڑ روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں شامل کیے ہیں۔

درخواست میں کہا گیا کہ دوسری سہ ماہی میں آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی مد میں 1 ارب 65 کروڑ 50لاکھ روپےکمی ہوئی ہے۔

درخواست میں مزید کہا گیا کہ یوز آف سسٹم چارجز اور مارکیٹ آپریشن فیس میں 3 ارب روپے کمی ہوئی، اضافی بجلی استعمال پیکیج کے تحت 7 ارب 52 کروڑ روپے کمی ہوئی۔

بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر نیپرا میں سماعت 17 فروری کو مقرر کی گئی ہے۔

