فراڈ کیس: نجف حمید کی ضمانت بحالی کی درخواست سماعت کیلئے مقرر

اسلام آباد ہائیکورٹ میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بھائی نجف حمید کی ضمانت بحالی کی درخواست کل سماعت کیلئے مقرر کی گئی ہے۔
اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کل نجف حمید کی درخواست پر سماعت کریں گے۔
نجف حمید نے ایف آئی اے مقدمے میں اسپیشل جج سینٹرل کا ضمانت منسوخی کا 24 جنوری کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔