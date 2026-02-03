 
بلوچستان، دہشتگرد حملوں کی غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب

قومی خبریں
03 فروری ، 2026

بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب ہوگئی۔

ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان غیر ملکی ساختہ ہے، جن کی مالیت لاکھوں میں ہے۔

شواہد سے ظاہر ہے کہ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور ساز و سامان سے لیس کیا گیا۔

سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن، 3 روز میں 177 دہشتگرد ہلاک

گزشتہ رات تعاقبی آپریشنز کے دوران مزید 22 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا: سیکیورٹی ذرائع

برآمد ہونے والے بیرونی ساختہ اسلحے میں M16 اور M4 جیسی رائفلز، راکٹ لانچرز، ایمنگ لیزر اور نائٹ ویژن گوگلز شامل ہیں۔

دہشت گرد بیرونی ساختہ بلٹ پروف جیکٹس اور وائرلیس سیٹس سے بھی لیس تھے۔ فتنہ الہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں سے بے حس کرنے والی نشہ آوار ادویات اور انجکشن بھی برآمد ہوئے۔

سیکیورٹی حکام نے کہا تھا کہ گزشتہ رات تعاقبی آپریشنز کے دوران مزید 22 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ گزشتہ 3 روز کے دوران آپریشنز میں 177 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔

