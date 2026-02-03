گیلپ رپورٹ میں انکشاف ہو اہے کہ پاکستان میں ہر 10 میں سے 1 کم عمر نوجوان شادی شدہ ہے۔
رپورٹ کے مطابق ملک میں 15 سے 19 سال کے 10 فیصد افراد شادی شدہ ہیں۔
گیلپ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں کم عمر شادی شدہ افراد کی شرح سب سے زیادہ ہے، اسلام آباد و پنجاب میں یہ شرح کم ہے۔
رپورٹ کے مطابق دیہی علاقوں میں کم عمر شادی کا رجحان زیادہ ہونے سے لڑکیاں سب سے زیادہ متاثر ہیں، بعض علاقوں میں شرح 30 فیصد تک ہے۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔