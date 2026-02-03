 
پاکستان میں ہر 10 میں سے 1 کم عمر نوجوان شادی شدہ

03 فروری ، 2026
فوٹو: فائل
گیلپ رپورٹ میں انکشاف ہو اہے کہ پاکستان میں ہر 10 میں سے 1 کم عمر نوجوان شادی شدہ ہے۔

رپورٹ کے مطابق ملک میں 15 سے 19 سال کے 10 فیصد افراد شادی شدہ ہیں۔

گیلپ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں کم عمر شادی شدہ افراد کی شرح سب سے زیادہ ہے، اسلام آباد و پنجاب میں یہ شرح کم ہے۔

رپورٹ کے مطابق دیہی علاقوں میں کم عمر شادی کا رجحان زیادہ ہونے سے لڑکیاں سب سے زیادہ متاثر ہیں، بعض علاقوں میں شرح 30 فیصد تک ہے۔

